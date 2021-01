Ces 3 erreurs que vous commettez peut-être (encore) lorsque vous portez un masque.

Voilà maintenant plus de 8 mois que nous sommes contraints de porter un masque. Dans les transports en commun, dans les magasins, au bureau... Mais êtes-vous sûr de le porter correctement ? Un récent sondage américain a relevé quelques erreurs fréquentes chez les usagers, qui diminueraient l'effet protecteur du masque.

La part de celles qui oublient ce geste d'hygiène avant de retirer le masque est encore plus importante : 43,7% n'ont pas ce réflexe, pourtant là aussi essentiel afin d'éviter que des bactéries ne se fixent sur le masque.

Poser son masque n'importe où et ne pas le nettoyer assez souvent

Vous êtes du genre à rentrer chez vous et à poser négligemment votre masque en tissu sur la table, là où d'autres personnes seront susceptibles d'y déposer d'autres objets ou de le toucher ? Cette mauvaise habitude est plus au moins dérangeante selon la fréquence à laquelle on lave son masque.

Les autorités sanitaires rappellent que si les masques ne sont pas changés ou nettoyés fréquemment, ils peuvent devenir leur propre source de contamination.

Or 76% des sondés disent laver leur masque au moins une fois par semaine quand 10,6% peuvent porter le même masque et le laver au bout de seulement deux semaines.