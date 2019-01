Certains additifs alimentaires seraient liés à un style de vie plus sédentaire

Des recherches américaines ont montré que la consommation de forts taux de phosphate de synthèse, un additif alimentaire que l'on trouve dans les sodas, la viande sous vide et les aliments industriels, serait liée à un moins bon niveau d'activité physique.

Cette étude, menée par une équipe du UT Southwestern Medical Center, comprend des essais menés sur des sujets humains et des souris et visait à mesurer les effets du phosphate sur les niveaux d'activité et la sédentarité.

Dans la première étude, les chercheurs ont nourri deux groupes de souris (en bonne santé) de la même manière, sauf que l'un des groupes recevait une dose trois fois supérieure de phosphate que l'autre.

Leurs résultats ont montré qu'après 12 semaines, les souris qui recevaient de plus fortes doses de phosphate passaient moins de temps dans leur roue que l'autre groupe. Elles consommaient par ailleurs moins d'oxygène, suggérant un moins bon niveau de forme physique et une capacité réduite de brûler les graisses.

Dans une autre étude menée cette fois sur des sujets humains, les scientifiques ont mesuré les niveaux d'activité de 1.603 participants en bonne santé sur une durée de sept jours au moyen de bracelets de suivi de forme.

Ils ont aussi trouvé une association similaire entre les niveaux de phosphate et une activité physique réduite.

Les participants qui consommaient plus de phosphate passaient moins de temps à s'adonner à une activité physique modérée à vigoureuse et plus de temps à être sédentaire.

Leurs conclusions montrent que le phosphate inorganique pourrait être l'une des raisons qui expliquerait pourquoi la population américaine est moins active qu'elle ne l'était par le passé. Les scientifiques soulignent par ailleurs qu'il serait nécessaire de proposer un étiquetage indiquant les taux de phosphate pour que les consommateurs puissent vérifier leurs apports.

Le phosphate est naturellement présent dans certains aliments comme les noix, les œufs et les produits laitiers et est nécessaire à la bonne santé osseuse et dentaire.

Cependant, le phosphate de synthèse est régulièrement ajouté à certains aliments industriels pour améliorer leur apparence, leur goût et augmenter leur durée de consommation. Les chercheurs ont même noté qu'environ 40 à 70% des aliments les plus consommés, comme les sodas au cola, les plats surgelés, les mélanges secs, la viande industrielle et les produits pâtissiers contiennent des additifs au phosphate. Cela signifie que près de 25% des adultes américains consomment entre trois et quatre fois plus que la dose de phosphate quotidienne recommandée.