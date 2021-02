Ce TikTokeur utilise de la crème contre la dysfonction érectile pour rendre ses lèvres pulpeuses : mauvaise idée !

Aujourd’hui, c’est une nouvelle vidéo virale déjà vue plus de 3 millions de fois qui pose problème au corps médical, comme le note le NY Post . On peut y voir un TikTokeur se mettant de la crème contre les dysfonctions érectiles sur les lèvres et trouver que cela les grossit. Il n’est pas besoin de rappeler que les lèvres font partie des endroits les plus retravaillés par la chirurgie esthétique . En proposant cette solution "naturelle" , il incite les jeunes à s’enduire d’une crème qui n’est pas du tout faite pour ça. Cela nous rappelle un petit peu cette soi-disant solution miracle de dentifrice sur le pénis pour pouvoir tenir plus longtemps . Décidément, les gens adorent confondre les produits à mettre sur la bouche et sur les parties génitales…

TikTok ne s’arrête jamais d’inventer des nouvelles tendances et des nouveaux challenges. Si certains sont sans conséquences et plutôt bon enfant, d’autres peuvent carrément vous mettre en danger.

If you know what movie I’m talking about please tell me because I want to watch it again #beauty #lips

On peut le voir dans la vidéo expliquer le processus : "Récemment, j’ai vu un film où une fille mettait de la crème érectile sur ses lèvres et cela les a rendues vraiment grosses, alors je voulais essayer. J’ai oublié comment le film s’appelait mais c’est parti". Il met ensuite la crème sur ses lèvres avant d’ajouter :

Après plusieurs minutes, il explique que la crème brûle et qu’il a vraiment mal donc il l’enlève avant de faire découvrir à la caméra que ses lèvres sont effectivement plus pulpeuses qu’elles ne l’étaient avant l’application. La crème qu’il a utilisée est en fait composée de vasodilatateurs qui élargissent les vaisseaux sanguins et augmentent le flux sanguin, d’où le fait que les lèvres grossissent. Cela ne la rend pas pour autant applicable sur les lèvres qui sont une zone très sensible et qui en plus crée un risque d’ingestion.

Le corps médical recommande de ne pas suivre son exemple

Une vidéo qui a rapidement fait réagir un dermatologue assez populaire sur la plateforme. Il explique que l’augmentation du flux sanguin vers les lèvres dure environ une heure et que cet effet n’est donc que temporaire. De plus, selon lui "ces crèmes n’ont pas été conçues pour être ingérées ou consommées par voie orale et ce n’est probablement pas sans danger si elles sont ingérées. Cela fonctionne en soit, mais je ne le recommande pas."

Le Dr Ross Perry, directeur médical de Cosmedics, a déclaré au Metro que l’application de ce type de crème sur les lèvres était "tout à fait ridicule". Cela peut même être "extrêmement dangereux pour un certain nombre de raisons" a-t-il expliqué avant de les énumérer : allergies, douleurs, cloques, gonflement important. Le risque d’ingestion engendrerait également des complications comme des maux de tête, des problèmes de tension artérielle et même d’éventuels problèmes cardiaques.

Il y a des challenges beaucoup plus sympas et safe à faire (seuls, en couple, en famille ou entre amis) sur TikTok, laissons donc tomber les challenges dangereux !