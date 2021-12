Ce module connecté purifie les fruits et les légumes avant de les cuisiner

Asus lance aux États-Unis un étonnant produit connecté, capable d'aider à désinfecter les fruits et les légumes avant de les cuisiner en analysant la qualité de leur eau de rinçage.

Lorsque l'indicateur sur le module est rouge ou orange, il faut encore laver les fruits et légumes. Lorsqu'il devient vert, c'est que l'eau de lavage est devenue propre.

Il utilise une multitude d'algorithmes dynamiques afin d'identifier les pesticides et autres polluants impurs dans l'eau.

Son application mobile dédiée (compatible Android et iOS) enregistre les différentes données recueillies et peut même les partager avec d'autres utilisateurs.

Le fabricant taïwanais se lance dans la sécurité alimentaire avec ce module qui indique instantanément si vos fruits et légumes sont propres à la consommation . Il détecte toute impureté lorsqu'il est plongé dans l'eau de lavage, y compris les pesticides et autres polluants . Il fonctionne automatiquement dès qu'il est plongé dans l'eau.

Asus explique que son nouveau produit, doté d'un capteur optique protégé par un filtre à ailettes, est capable de détecter environ 70% des pesticides utilisés actuellement aux États-Unis.

Le fabricant conseille par ailleurs de tremper au moins deux à trois minutes dans l'eau ses fruits et légumes pour bien dissoudre tous les résidus présents dessus. Attention cependant car laver correctement ses fruits et ses légumes ne suffit pas à retirer l'intégralité des pesticides qu'ils contiennent.

Certains aliments ne sont toutefois pas compatibles avec l'appareil : les champignons, les fraises, les épinards ou encore certaines algues.

L'idée est de gagner du temps et d'économiser de l'eau en n'ayant plus à rincer lorsque ce n'est pas nécessaire. Après usage, il se recharge sans fil, posé sur son support. Cet appareil petit, léger et élégant n'est pour le moment disponible qu'aux États-Unis.