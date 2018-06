Cancer: "Résultats positifs" pour un traitement des sarcomes des tissus mous

La biotech française Nanobiotix, qui développe l'utilisation de nanoparticules en oncologie, a annoncé jeudi des "résultats positifs" pour un essai clinique de phase II/III de son produit phare NBTXR3 pour traiter un type de cancer, les sarcomes des tissus mous.

Le produit NBTXR3 utilise des nanoparticules appelées NanoXray, qui sont injectées dans une tumeur pour renforcer l'impact des traitements de radiothérapie. L'objet de cette étude, menée sur 180 patients en Europe et en Asie, était d'évaluer l'efficacité et la sécurité du produit activé par radiothérapie en le comparant à la radiothérapie seule.

"Ces données sont exceptionnelles et montrent sans le moindre doute une amélioration du traitement par radiothérapie", a souligné la Pr Sylvie Bonvalot, investigatrice principale dans cette étude et chef de service sarcomes et tumeurs complexes de l'Institut Curie, citée dans un communiqué.

"Cette innovation va jouer un rôle dans de nombreuses autres indications, et particulièrement celles où la radiothérapie est utilisée seule", a-t-elle ajouté.

L'entreprise évalue actuellement son produit dans sept essais cliniques, notamment dans les cancers de la tête et du cou, ainsi qu'en immuno-oncologie.

Le premier processus d'autorisation de mise sur le marché du NBTXR3 est en cours en Europe pour les sarcomes des tissus mous.