Cancer: les vidéos éducatives représentent une bonne source d'information.

Les vidéos éducatives de santé en ligne peuvent s'avérer précieuses pour informer et sensibiliser au cancer , estiment des chercheurs de l'université Rutgers, auteurs d'une étude publiée dans le Journal of Cancer Education.

Des chercheurs américains ont analysé les préférences et habitudes du grand public lorsqu'il s'agit de s'informer à propos du cancer sur le net. Les vidéos en ligne ont donné les meilleurs résultats en terme d'acquisition de connaissances.

YouTube la plus utilisée

Cette méta-analyse s'est intéressée aux recherches effectuées sur des sites internet spécialisés en santé (PubMed, MEDLINE et PsychINFO) afin de déterminer comment le grand public s'informe sur le cancer et comment les articles et vidéos consacrés au sujet peuvent susciter un changement dans leur comportement.

Les chercheurs ont constaté que la plateforme la plus utilisée était le réseau social de vidéos YouTube.

Les auteurs de la recherche ont évalué les connaissances du grand public sur le cancer, leur méthode privilégiée pour glaner l'information, ainsi que tout changement de comportement éventuel.