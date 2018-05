Cancer : l'immunothérapie serait plus efficace chez les hommes

Le sexe et le genre pourraient avoir un impact sur l'efficacité des traitements par immunothérapie du cancer, conclut une méta-analyse basée sur 20 études cliniques incluant 11.351 patients atteints d'un cancer métastasé, dont un tiers de femmes.

Après avoir évalué la survie des patients traités pour différents types de cancers parmi lesquels le mélanome (32%) ou le cancer du poumon non à petites cellules (31%), l'analyse montre une meilleure réponse immunitaire chez les hommes : en moyenne, la survie relative était deux fois plus élevée chez les hommes comparativement aux femmes, selon l'étude.

Le docteur Fabio Conforti, chercheur à l'Institut européen d'oncologie (EIO) à Milan et auteur de l'étude, explique que "le sexe et le genre peuvent potentiellement affecter la force de la réaction immunitaire de l'organisme. En moyenne, les femmes ont des réactions immunitaires plus fortes que les hommes, qui aboutissent à l'éviction plus rapide des agents pathogènes, ce qui explique des infections moins graves et mois fréquentes et une meilleure efficacité de la vaccination que chez les hommes".

Les auteurs ajoutent que les différences du système immunitaire au niveau cellulaire entre les deux sexes sont probablement la conséquence d'interactions complexes entre les gènes, les hormones, l'environnement et la composition de microbiote. Les hormones sexuelles pourraient également moduler l'immunodépression induite par la tumeur.

Face à ces résultats, les auteurs des travaux pensent que les traitements existants pourraient, sans pour autant les modifier ou les déconseiller aux femmes, être améliorés pour tous les patients, grâce à de nouvelles recherches prenant en compte ce nouveau critère.

Le Dr Omar Abdel-Rahman, chercheur à l'université Ain Shams au Caire (Egypte) qui a commenté ces résultats, avertit sur la diversité des tumeurs incorporée dans la méta-analyse : "Dans chaque tumeur solide, il y a une multitude de caractéristiques qui pourraient différer entre les hommes et les femmes et ces caractéristiques affectent les résultats des patients traités par immunothérapie. De plus, il y a aussi le style de vie ou le comportement qui diffèrent entre les hommes et les femmes qui pourraient aussi avoir des effets confondants", conclut le chercheur.

La méta-analyse a été publiée (en anglais) dans The Lancet Oncology.