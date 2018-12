Cancer du sein: un test sanguin pourrait aider à choisir le traitement

Un test sanguin de détection des cellules tumorales pourrait aider à choisir le traitement le plus adapté dans certains cancers du sein, et ainsi améliorer la survie des patientes, selon un essai clinique présenté jeudi lors d'un congrès aux Etats-Unis.

"C'est la première étude qui montre qu'en utilisant cette information, on permet d'améliorer la survie des patientes", a expliqué le Pr Jean-Yves Pierga, chef du département d'oncologie médicale de l'Institut Curie, où a été menée l'étude.

Les femmes atteintes d'un cancer du sein avec métastases dit "hormonosensible" (le plus fréquent) sont le plus souvent soignées par traitement hormonal, la chimiothérapie, qui produit de lourds effets secondaires, étant réservée aux patientes atteintes des formes les plus graves. Mais actuellement, "les critères permettant aux médecins d'évaluer cette gravité, et donc le choix du traitement restent flous", soulignent dans un communiqué l'Institut Curie et l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.

Au cours d'un essai clinique qui a inclus 778 patientes d'une quinzaine d'hôpitaux français, la moitié a vu son traitement choisi en fonction de l'évaluation du médecin et l'autre moitié en fonction de son taux de cellules tumorales circulantes (CTC).

Pour 300 d'entre elles, le traitement indiqué par le dosage des cellules tumorales circulantes ne correspondait pas à celui qu'aurait choisi le médecin.

Et, selon les chercheurs, "les femmes qui auraient été traitées par hormonothérapie d'après le médecin mais avaient finalement reçu une chimiothérapie à cause de leur taux élevé de CTC dans le sang voyaient leur survie augmentée".

Ces résultats, présentés au Symposium sur le cancer du sein de San Antonio (Texas) par le Pr François-Clément Bidard, oncologue à l'Institut Curie, invitent "à combiner les deux approches pour orienter les choix thérapeutiques: le regard du clinicien et le dosage des CTC", estime le chercheur, cité dans le communiqué.

Des travaux de recherche ont déjà montré l'intérêt de ce test sanguin dans le diagnostic et le pronostic du cancer, mais pas encore pour éclairer le choix thérapeutique.

Cette étude a été financée majoritairement par l'Institut national du cancer (INCa) avec "une petite contribution" de CellSearch, la société américaine qui fournit la technologie de dosage des CTC, a précisé le Pr Pierga. Ses résultats feront ultérieurement l'objet d'une publication dans une revue scientifique, a-t-il ajouté.