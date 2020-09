Cancer du sein : le coup de pouce des applications pour pratiquer l'autopalpation

Un geste simple et indispensable

Dans certains pays, comme la Scandinavie, l'autopalpation est un automatisme dès l'adolescence permettant aux jeunes filles, puis aux femmes, de s'auto-examiner pour détecter une éventuelle anomalie. Ce n'est pas aussi courant dans d'autres nations, où l'examen est plus généralement pratiqué lors de consultations par un professionnel de santé. Les campagnes sont toutefois de plus en plus nombreuses pour introduire ce geste dans le quotidien des femmes et leur permettre de devenir actrices du dépistage.

Si votre gynécologue vous a certainement déjà montré comment examiner votre poitrine seule, le faites-vous réellement régulièrement ? Il ne remplace en aucun cas les mammographies, à réaliser tous les deux ans en moyenne à partir de 50 ans pour les femmes sans antécédents.

Mais l'auto-examen est jugé par de nombreux professionnels de santé comme un complément efficace au dépistage organisé et aux visites régulières chez votre gynécologue.

Il est d'ailleurs facile de trouver en ligne toutes les explications nécessaires pour pratiquer correctement cette technique. L'association Le Cancer du Sein, Parlons-En ! détaille notamment avec précision tous les gestes indispensables à une bonne autopalpation. Un examen qui doit être renouvelé tous les mois, le but étant de pouvoir déceler toute anomalie. Seule la régularité peut vous permettre de connaître parfaitement la constitution de vos seins.