Cancer du sein : deux fois plus de risques de rechute chez les femmes non ménopausées qui interrompent leur traitement

Une étude réalisée par des chercheurs de l’Institut Gustave Roussy, premier centre de lutte contre le cancer, alerte sur les risques d’interrompre un traitement d’hormonothérapie chez les femmes non ménopausées atteintes d’un cancer du sein sans métastases.

Selon leurs travaux, les risques de récidive seraient 2,3 fois plus importants pour les patientes qui arrêtent leur traitement au bout d’un an.

Parue dans le Journal of Clinical Oncolgy, l’étude a été réalisée sur 1177 femmes atteintes d’un cancer du sein localisé (sans métastases). Issues de la cohorte nationale CANTO, les participantes étaient traitées par hormonothérapie (tamoxifène) et n’avaient pas encore entamé leur phase de ménopause. Les patientes ont rempli un questionnaire afin de donner des informations concernant le suivi de leur traitement, les éventuels effets secondaires ressentis ainsi que des détails sur leur vie personnelle.

En complément de ces réponses, un dosage biologique sanguin du médicament, réalisé à plusieurs reprises tout au long de l’hormonothérapie (soit une durée de cinq à dix ans), a été effectué afin d’établir une association significative entre la non-prise du médicament et le risque de rechute.

Une femme sur six ne suit pas la prescription médicale

"Les résultats du dosage sanguin du tamoxifène après un an de traitement ont montré qu’une femme sur six, soit 16%, ne suit pas la prescription médicale après seulement un an de traitement", explique la Dre Barbara Pistilli, oncologue à l’Institut Gustave Roussy qui a participé à l’étude.

Conséquences pour ces femmes : le risque de rechute locale et à distance (apparition de métastases) est multiplié par 2,31 et intervient très précocement à seulement trois ans de la fin des traitements curatifs du cancer (chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie).

Les effets secondaires démotivent à prendre le traitement

Les femmes les plus susceptibles d’interrompre leur traitement par hormonothérapie sont celles qui ont subi des effets secondaires tels que de la fatigue ou des douleurs articulaires, celles vivant seules ou encore qui n’ont pas suivi de chimiothérapie.

Les autres facteurs pouvant éventuellement influer sur le fait de suivre un traitement (stade du cancer, indice de masse corporelle, autres effets secondaires des traitements, anxiété, dépression) n’ont pas eu d’incidence sur le choix de ces femmes, notent les chercheurs.

En observant les réponses indiquées dans le questionnaire et en les comparant aux résultats du test sanguin, l’équipe qui a dirigé l’étude a constaté que seule la moitié des patients avait osé révéler cette information.

"Nous observons une importante dissociation entre ce que ces femmes osent nous dire et la réalité."

"Il faut que nous puissions comprendre pourquoi, afin de leur proposer une aide mieux adaptée et une approche plus personnalisée. Il est important de changer la manière dont on prend en charge ces patientes pour améliorer leur adhésion au traitement", souligne Inès Vaz-Luis, co-autrice de la publication.