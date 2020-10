Cancer du sein : des initiatives pour accompagner les femmes au quotidien

Notons également la multiplication des marques et enseignes qui lancent des soutiens-gorge exclusivement pensés pour les femmes ayant subi une chirurgie mammaire. Etam, adidas by Stella McCartney, Amoena ou encore Chantelle comptent parmi les marques qui proposent aujourd'hui des brassières, des soutiens-gorge et des maillots de bain post-opératoires.

Ce sont des pièces de prêt-à-porter et des accessoires destinés aux patientes qui bénéficient d'un traitement contre le cancer que propose Rue du Colibri . Il est ici question de vêtements adaptés à celles qui doivent recevoir une perfusion ou à celles et ceux qui ont un dispositif médical dans le bras.

Difficile de trouver des pièces de prêt-à-porter trendy adaptées aux traitements contre le cancer du sein, voire aux femmes qui ont subi une mastectomie . Une poignée de précurseurs ont heureusement ouvert la voie pour permettre à chacune de se sentir belle et de bénéficier d'un certain confort.

Des cosmétiques pour les peaux fragilisées

La perte des cheveux fait partie des difficultés rencontrées par les patientes prises en charge mais ce n'est pas la seule conséquence des traitements. La peau est généralement fragilisée par la chimiothérapie, d'où l'émergence de marques spécialisées dans les cosmétiques destinées aux femmes concernées par le cancer.

MÊME Cosmetics fait partie des pionnières en la matière avec des gammes de produits pensées et développées pour prévenir et lutter contre les effets secondaires des traitements. Des kits complets sont d'ailleurs proposés pour la peau du visage et du corps et les ongles, tout particulièrement exposés aux effets secondaires. La marque Ozalys propose également des produits cosmétiques pour les femmes touchées par le cancer, des soins hydratants aux soins d'hygiène en passant par le parfum.

Il existe également de nombreuses solutions pour soutenir et accompagner les femmes dont les traitements entraînent une chute des cheveux. Les foulards sont aujourd'hui de plus en plus répandus, avec des marques comme Les Turbans d'Alice, mais il existe également des alternatives encore plus innovantes comme ces réinterprétations des franges et turbans signées Les Franjynes.

Autre possibilité, plus solidaire : faire un don de cheveux. Si la marée noire à l'Ile Maurice a montré que les cheveux pouvaient servir à fabriquer des boudins antipollution, ce type de dons est de plus en plus courant pour soutenir les personnes atteintes d'un cancer en participant à la confection de perruques en cheveux naturels. Des associations comme Solidhair et Fake Hair Don't Care vous proposent de devenir acteurs de l'amélioration du quotidien des patientes en faisant don de vos cheveux chez des coiffeurs partenaires et sous certaines conditions.