Cancer du sein : changer son mode de vie peut limiter les risques.

Le cancer du sein est la forme la plus répandue de cancer féminin dans le monde. Pourtant, améliorer son mode de vie peut considérablement réduire les risques, affirment des experts.

La campagne Octobre rose, mois de sensibilisation dédié à la lutte contre le cancer du sein, démarre dans une semaine. Le cancer du sein représente 16% de l'ensemble des cancers féminins à travers le monde, selon l'Organisation Mondiale de la Santé.

Le Fonds mondial de recherche contre le cancer et l'American Institute for Cancer Research s'apprêtent à présenter leurs nouvelles recommandations lors de la North American Menopause Society, congrès annuel qui se déroule aux Etats-Unis du 25 au 28 septembre.

"Compte tenu de l'ampleur de l'incidence du cancer du sein et des preuves accumulées à l'appui de la prévention comme étant la stratégie à long terme la plus rentable pour réduire le risque de cancer du sein, l'éducation axée sur les recommandations de l'American Institute for Cancer Research en matière de prévention du cancer devrait être un élément central des visites régulières des patients", affirme la Dre Juliana Kling de la clinique Mayo en Arizona, qui présentera les nouvelles recommandations.

Voici les recommandations à suivre pour limiter les risques de cancer du sein, basées sur l'expertise de l'American Institute for Cancer Research et le Fonds mondial de recherche contre le cancer: