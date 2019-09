Cancer du sein: attention aux signes chez les femmes jeunes.

Les signes pouvant faire penser à un cancer du sein passent souvent inaperçus chez les femmes jeunes car la maladie est plutôt associée aux personnes plus âgées. Mais les moins de 40 ans représentent malgré tout 5% des cas, avertit l'Institut Curie.

"Le cancer du sein chez la femme jeune est une réalité qui reste assez méconnue du grand public, voire des professionnels de santé. Ainsi, les premiers signes ou une grosseur inhabituelle ne génèrent pas forcément d'inquiétude chez ces jeunes femmes", note l'institut de soins et de recherche.

De plus, ces femmes ne sont pas incluses dans le dépistage organisé, centré jusqu'à présent sur la tranche d'âge la plus à risque (50-74 ans), ce qui rend d'autant plus important un suivi régulier.

Si l'âge médian des femmes chez qui on découvre un cancer du sein est de 63 ans, "près de 3.000 femmes diagnostiquées chaque année en France ont moins de 40 ans" sur un total de 58.500, souligne l'Institut Curie en amont d'Octobre Rose, mois de sensibilisation au dépistage de cette maladie.

"Il faut donc être vigilant face à toute anomalie survenant au niveau des seins, quel que soit l'âge", pour éviter un retard de diagnostic et de prise en charge, conseille Florence Coussy, gynéco-oncoloque à l'Institut Curie.