Cancer du sein: 1 femme sur 5 peine à retourner au travail un an après la fin de son traitement.

Une étude menée par des chercheuses de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) sur près de 2.000 patientes atteintes de cancer du sein montre que plus de 20% de ces femmes ne retournent pas au travail un an après la fin du traitement.

Les principales raisons sont les symptômes dépressifs, les difficultés à exercer un métier manuel et la composition spécifique des traitements par chimiothérapie.