Cancer de l'estomac : plus de 30% des cas surviennent chez les moins de 60 ans.

Une recherche américaine alerte sur la hausse des cas de cancer de l'estomac survenant chez les patients âgés de moins de 60 ans. Selon les auteurs de l'étude, cette nouvelle forme d'apparition précoce se propage plus rapidement et résiste mieux aux traitements de chimiothérapie traditionnels.

Les jeunes de plus en plus touchés

Le cancer de l'estomac demeure l'une des formes les plus fréquentes de la maladie. Selon l'Organisation mondiale de la Santé, le cancer de l'estomac est responsable de 754.000 décès en 2015 dans le monde.

Aujourd'hui, l'âge moyen d'une personne atteinte d'un cancer de l'estomac est de 68 ans mais les personnes âgées de 30, 40 et 50 ans sont désormais plus à risque qu'auparavant, souligne une étude.

"Généralement, on diagnostique un cancer de l'estomac chez des patients âgés de 70 ans et plus mais de plus en plus, le diagnostic concerne des patients âgés de 30 à 50 ans", souligne Travis Grotz, chirurgien-oncologiste à la Mayo Clinic qui a supervisé l'étude.