Calcification des artères: la pratique intensive du sport serait sans danger pour le coeur

Une équipe de chercheurs américains a découvert qu'en dépit des préoccupations précédemment formulées à ce sujet, l'activité physique intensive ne présenterait pas de danger pour la santé cardiaque.

L'équipe du Centre médical de l'Université du sud du Texas s'est penchée sur 21.758 athlètes masculins âgés de 40 à 80 ans, en bonne condition physique et dépourvus de maladies cardiovasculaires.

Ces hommes, suivis de 1998 à 2013, devaient faire état de leur activité physique. La plupart de ces athlètes pratiquaient la course à pied mais certains pratiquaient l'aviron, le cyclisme ou la natation et d'autres, plusieurs de ces activités sportives.

Les participants ont également subi un scanner afin d'obtenir un score calcique (ainsi qu'une quantification des dépôts de cholestérol accumulés dans les vaisseaux sanguins assurant l'irrigation du muscle cardiaque). Ce test sert aux médecins à identifier le niveau de risque cardiaque (faible, moyen ou élevé) chez les patients sans symptômes, ainsi que le besoin éventuel de traitement et de modification de style de vie.

Les femmes n'ont pas été incluses dans la cohorte, leur taux de mortalité étant moins élevé.

Les résultats, publiés dans la revue JAMA Cardiology, montrent que les taux élevés de calcification des artères coronaires sont effectivement plus communs chez les hommes très actifs.

Mais les chercheurs ont aussi découvert que les scores calciques plus élevés ne faisaient pas augmenter le risque de mortalité (cardiovasculaire et toutes causes confondues) chez les athlètes les plus actifs.