Bronchiolite chez bébé: le kiné, un réflexe à oublier

Un bébé qui tousse, respire mal et dont la poitrine siffle: la bronchiolite est la hantise des jeunes parents. Pour mieux la traiter, de nouvelles directives officielles sortent jeudi et ne recommandent pas la kiné respiratoire, pourtant largement pratiquée.

Il faut "sortir de l'idée selon laquelle bronchiolite = kiné", explique le pédiatre Christophe Marguet, qui a participé à la rédaction de ces nouvelles recommandations de la Haute autorité de santé (HAS - France).

La bronchiolite est une maladie respiratoire fréquente, qui touche 30% des bébés de moins de 2 ans chaque hiver, soit 480.000 cas par an selon les estimations officielles. Causée par un virus, elle est très contagieuse. Principaux symptômes: une toux et des difficultés de respiration, qui devient rapide et sifflante. Si cette maladie est le plus souvent bénigne, "elle est extrêmement angoissante pour les parents", relève la présidente de la HAS, Dominique Le Guludec. "Sa phase aiguë dure en moyenne 10 jours, dont les deux premiers nécessitent une attention accrue", selon la HAS.