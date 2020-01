Boire fréquemment du thé vert permettrait de vivre plus longtemps

Une vaste étude chinoise a montré que le fait de boire du thé vert au moins trois fois par semaine augmentait les chances de vivre plus longtemps et en meilleure santé.

Le risque de mort toutes causes confondues était réduit de 15%, en comparaison avec les personnes qui buvaient peu de cette boisson.

Les amateurs de thé vert enregistraient un risque abaissé de 20% de maladies cardiaques et d'AVC et un risque moindre de 22% de maladie cardiaque létale

Les résultats montrent que le groupe habitué à la consommation de thé était plus susceptible de bénéficier d'années de vie en bonne santé et d'une plus longue espérance de vie.

Un premier regroupait les personnes qui consommaient du thé au moins trois fois par semaine et le second ceux qui buvaient cette boisson moins de trois fois par semaine. Les participants ont ensuite été suivis pendant environ sept années.

Souvent et sur une longue période

L'équipe scientifique a aussi cherché à savoir si le changement d'habitudes de consommation de thé pouvait affecter le risque de maladie et de mort: les sujets qui maintenaient une consommation régulière de thé voyaient leur risque d'AVC et de maladie cardiaque baisser de 39%, de maladie cardiaque létale décroître de 56%, alors que leur risque de mort toutes causes confondues baissait de 29% par rapport aux sujets moins friands de thé.

Les principaux composés actifs du thé ne sont pas stockés par le corps sur le long terme: un apport fréquent sur une longue période pourrait être nécessaire à l'effet protecteur sur le cœur.

Leurs résultats ont aussi suggéré que la consommation de thé vert était liée à un risque abaissé de 25% de maladies cardiaques et d'AVC, de maladie cardiaque fatale et de mort toutes causes confondues, en revanche, aucune association significative n'a été trouvée pour le thé noir.