Boire du lait de vache augmenterait le risque de cancer du sein.

Risque accru dans tous les cas

Une équipe a suivi pendant 8 ans 52.795 femmes âgées en moyenne de 57,1 ans en recourant à des questionnaires concernant la fréquence de consommation de certains aliments. Les femmes ont aussi rempli un questionnaire dans lequel elles devaient préciser leurs antécédents familiaux de cancer du sein. Aucune participante ne souffrait de cancer en début d'étude.

Les plus forts taux de consommation de lait de vache étaient associés à un risque accru de cancer du sein, en comparaison avec une faible consommation de lait ou en l'absence de toute consommation.

Les chercheurs précisent qu'une consommation modérée, entre entre 60 ml et 80 ml de lait quotidien, était associée à une hausse de 30% du risque de cancer du sein. Le fait de boire 240 ml de lait chaque jour faisait augmenter le même risque de 50%. Et pour les personnes qui buvaient entre 480 ml et 720 ml, le risque croissait entre 70% et 80%.