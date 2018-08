Bloomberg: 20 millions de dollars pour la lutte anti-tabac

La Fondation du milliardaire et ancien maire de New York Michael Bloomberg a dévoilé mardi les noms des organisations choisies pour diriger STOP, une ONG dotée de 20 millions de dollars sur 3 ans, chargée de dénoncer les "pratiques trompeuses" de l'industrie du tabac.

L'Université de Bath (Royaume-Uni), le Centre mondial pour la bonne gouvernance dans la lutte anti-tabac (Thaïlande) et l'Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires (Paris) dirigeront "collectivement un nouveau groupe mondial de surveillance de l'industrie du tabac: STOP (Arrêt des organisations et des produits du tabac)".

"Ensemble, ils peuvent contribuer à sauver beaucoup de vies", a déclaré M. Bloomberg.

Ce groupe publiera des rapports d'investigation détaillant les "stratégies trompeuses" de l'industrie du tabac et fournira des outils et du matériel de formation aux pays à revenus faibles ou intermédiaires pour lutter contre son influence.

"STOP protégera les consommateurs en mettant en lumière les manœuvres sournoises de l'industrie du tabac, y compris le marketing ciblant les enfants", estime Michael Bloomberg, ambassadeur mondial de l'OMS pour les maladies non transmissibles et fondateur de Bloomberg Philanthropies.

"Ils (les industries du tabac, ndlr) veulent promouvoir leurs produits et faire de l'argent pour leurs actionnaires", a-t-il dit, avant d'ajouter: "Mais ça tue des personnes, et j'ai toujours pensé qu'il y a un moment où il y a des choses plus précieuses, plus importantes, que d'augmenter les bénéfices".

La fondation de l'ex-maire de New York, Bloomberg Philanthropies, a engagé près d'un milliard de dollars depuis 2007 pour lutter contre le tabagisme dans le monde, précise cette dernière.

"L'industrie du tabac est un obstacle majeur à la lutte mondiale contre le cancer et les maladies cardiaques", a commenté le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans un communiqué de la fondation.

Michael Bloomberg, ex-fumeur, avait annoncé ce projet à l'occasion de la 17e Conférence mondiale "Tabac ou santé" en mars au Cap, en Afrique du Sud.

Près de 80% du milliard de fumeurs que compte la planète vivent dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires, selon l'OMS. L'épidémie de tabagisme tue plus de 7 millions de personnes chaque année, selon cet organisme des Nations unies.