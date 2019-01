Avoir une activité physique régulière lorsqu'on est âgé conserve les capacités de réflexion

Une nouvelle étude américaine publiée dans Neurology révèle que les personnes âgées qui font plus d'activités physiques que la moyenne conservent davantage leurs capacité de réflexion et de mémoire que les autres, et ce sans forcément pratiquer des exercices physiques au quotidien. Il peut s'agir simplement d'une activité routinière comme le ménage ou le bricolage.

Les chercheurs de l'université de Rush à Chicago ont sélectionné un échantillon de 454 personnes âgées. Pendant 20 ans, les participants ont subi des examens physiques ainsi que des tests de pensée et de mémoire. Sur les 454 personnes, 191 étaient atteintes de démence.



Les scientifiques ont ensuite mesuré le niveau d'activité physique des participants, sur une période moyenne de deux ans avant leur décès. Chaque participant était doté d'un appareil mesurant son activité physique 24h sur 24 en comptant le nombre de mouvements réalisés chaque jour.

Les chercheurs ont constaté que les participants dont les mouvements quotidiens étaient plus nombreux présentaient de meilleures capacités de réflexion et de mémoire.

Toutes les personnes participantes avaient accepté de faire don de leur cerveau pour la recherche après leur décès. Les chercheurs ont donc procédé à une analyse de leur tissu cérébral post mortem.

Cette analyse a permis aux scientifiques d'affirmer l'hypothèse qu'ils avaient émise.

L'activité physique permet aux personnes âgées de conserver davantage leurs fonctions mnémotechniques et ce, même pour celles présentant des lésions cérébrales ou des biomarqueurs liés à la démence.



Les chercheurs soulignent l'importance d'une activité physique régulière puisqu'il s'agit d'un moyen peu coûteux d'améliorer sa santé et de protéger les fonctions de son cerveau.