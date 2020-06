Avoir un hobby pourrait aider à combattre la dépression.

De nouvelles recherches au Royaume-Uni ont révélé que le fait de pratiquer un hobby pouvait réduire le risque de développer une dépression et aider ceux qui souffrent d’une période de dépression à se rétablir.

Réalisée par des chercheurs de l’University College London, l'étude a porté sur 8780 adultes âgés de 50 ans et plus qui ont été évalués tous les deux ans de 2004/5 à 2016/17. Au début de l’étude, 71,9% des participants ont déclaré avoir un hobby et 15,6% étaient en dépression.

Les chercheurs ont découvert qu'au cours de l'étude, le fait de pratiquer un hobby semblait être lié à une diminution de 30% du risque de dépression et une diminution significative des symptômes dépressifs. Les résultats se sont avérés cohérents chez les patients souffrant de dépression au début de l'étude mais également chez les patients en bonne santé mentale.