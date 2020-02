Avez-vous déjà été victime de la paralysie du sommeil? - © Tous droits réservés

Avez-vous déjà été victime de la paralysie du sommeil ? - Brut. - 03/05/2019 La nuit, pendant quelques secondes, certaines personnes ne sont ni tout à fait éveillées ni tout à fait endormies. C'est la paralysie du sommeil. La paralysie du sommeil a longtemps été considérée comme un phénomène paranormal ou mystique. Elle apparaît lorsque le cerveau entre en sommeil paradoxal, les rêves sont alors très intenses et les muscles de notre corps restent inactifs. À ce moment, certains ouvrent les yeux et reprennent conscience mais ils sont incapables d'esquisser le moindre mouvement. Encore plus effrayant, cet état second est parfois accompagné d'hallucinations visuelles et sonores qui ont laissé chez certains des souvenirs dignes d'un film d'épouvante. "J'ai vu apparaître dans l'entrée de la porte une silhouette blanchâtre (…) et cette silhouette s'est jetée sur moi."