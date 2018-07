Avant de se remettre au sport, le bilan sur 6 idées reçues

Vous êtes déterminé à reprendre le sport coûte que coûte ?

Pour vous y prendre en toute sécurité, quel que soit votre âge et votre forme physique, la Fédération française de cardiologie rappelle les bons comportements à adopter.

1. Avant de reprendre le sport, il faut passer un bilan médical et un test d'effort.

Vrai. Il est toujours préférable de faire un check-up complet avant de reprendre une activité sportive. Cependant, les personnes de moins de 40 ans sans antécédents cardiovasculaires sont moins concernés par cette recommandation, contrairement aux hommes de plus de 45 ans et aux femmes de plus de 50 ans, pour lesquels le bilan médical est vivement conseillé.

2. Mieux vaut courir quand il fait froid que très chaud.

Vrai et faux. Tout dépend des températures. Courir en dessous de -5 degrés est aussi dangereux pour le coeur que se dépenser par plus de 30 degrés. Par ailleurs, quelle que soit la température, on évitera de faire son running pendant un pic de pollution.

3. Je peux faire du sport si j'ai de la fièvre.

Faux. Si l'on a de la fièvre, il est conseillé de rester au repos, et ce, jusqu'à huit jours après un épisode grippal.

4. Il faut boire pendant une séance de sport.

Vrai. Il faut penser à boire au minimum toutes les 30 minutes pendant la séance. Trois ou quatre gorgées d'eau permettront d'hydrater efficacement le corps et de prévenir les courbatures.

5. Une cigarette avant ou après l'effort ne peut pas me faire de mal.

Faux. Si fumer est de toute façon déconseillé pour rester en bonne santé, il est encore plus important de ne pas le faire deux heures avant ou après une séance de sport ou un entraînement.

6. Être essoufflé est normal quand on fait du sport.

Vrai et faux. Quand les battements du coeur s'accélèrent, il est normal de se sentir essoufflé, d'où le besoin de respirer à fond. En revanche, un essoufflement inhabituel avant ou après l'effort doit alerter, tout comme une douleur dans la poitrine ou des palpitations cardiaques. La fréquence normale du pouls en plein effort ne doit pas dépasser 220 battements par minute.