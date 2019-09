Aux Etats-Unis, des ados tentent de décourager les autres étudiants de se mettre à la cigarette

Les campagnes de lutte contre le tabac au sein des établissements scolaires sont cruciales.

Des chercheurs de l’université du Texas ont innové en proposant une stratégie de prévention présentée, non pas par des adultes, mais des collégiens et des lycéens.

Décrite dans The American Journal of Preventive Medicine, l’expérience a consisté à réunir des élèves volontaires pour intervenir dans plus d’une centaine de salles de classe. Baptisé "Teen against tobacco use", le programme a été conçu par l’American Lung Association, l’American Cancer Society et l’American Heart Association. Dans le cadre du projet, de jeunes collégiens et lycéens ont été formés pour présenter des campagnes de prévention anti-tabac à des élèves inscrits dans neuf collèges du centre de la ville d’El Paso (Texas, Etats-Unis). Au total, 2.257 étudiants ont participé à l’étude.



Plusieurs exposés, préparés par les élèves formés à intervenir dans les salles de classe, étaient directement inspirés de leur propre expérience. L’un d’entre eux a par exemple décrit comment le fait que sa mère ait fumé pendant sa grossesse avait contribué à ralentir sa croissance.

Après avoir raconté leur histoire, les élèves volontaires ont réussi à inciter de nombreux collégiens à s’exprimer à leur tour sur les antécédents de tabagisme au sein de leur famille.