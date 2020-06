Augmenter sa consommation de vitamine K pour vivre plus longtemps ?

Une équipe scientifique américaine a montré qu’un bon apport en vitamine K, présente notamment dans les légumes à feuilles et les huiles végétales, pouvait aider à réduire le risque de mortalité.

Cette méta-analyse, publiés dans The American Journal of Clinical Nutrition et menée par des chercheurs des Tufts University et Tufts Medical Center, a pris en compte des données concernant 3891 adultes américains âgés de 54 à 76 ans, tous en bonne santé en début d’étude.

Les participants ont été classés en plusieurs groupes selon leur niveau sanguin de vitamine K, puis ont été suivis pendant environ 13 années pour évaluer leur risque de maladies cardiaques et de mortalité.