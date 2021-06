Augmentation des cancers de la peau : au soleil mais en se protégeant, avertissent les dermatos

Car paradoxalement, "bien que presque tout le monde sache qu'une exposition excessive au soleil puisse être néfaste, beaucoup trop peu de gens se protègent dans la pratique", souligne-t-il.

Non, les cabines à UV ne "préparent" pas la peau au soleil et la meilleure protection, "ce n'est pas la crème solaire, c'est la protection vestimentaire, l'absence d'exposition entre 12h et 16h et le port de chapeau et de lunettes de soleil", résume le médecin.

Les dermatologues redoutent une augmentation de cas graves dus à un diagnostic et un traitement tardifs suite aux confinements.

Les dermatologues évoquent de nombreux patients qui ont reporté ou annulé leur consultation et disent diagnostiquer des cancers "à des stades un peu plus avancés" qu'avant.