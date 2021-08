Au Japon, un test urinaire pourrait détecter certaines maladies mentales

Les tests d'autodépistage des maladies mentales n'ont rien de novateur mais ils ne sont pas non plus fréquents. Et pour cause, leur efficacité fait polémique.

Ces nouveaux tests urinaires permettraient non pas de détecter telle ou telle maladie mentale mais de déterminer si une personne est susceptible d'en développer une. En cas de test positif, il est vivement conseillé de contacter un professionnel de santé pour confirmation.

Le but est de permettre au plus grand nombre de réaliser le test dans la plus grande discrétion mais aussi de prendre conscience du risque.

Ces kits seront disponibles dès la fin du mois, en ligne et en pharmacies, dans les six préfectures de la région de Tohoku, à un prix compris entre 3.000 et 4.000 yens (entre 23 et 31 euros environ).