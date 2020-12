Au Brésil, la chirurgie esthétique en forme malgré le Covid-19

Finie la peur d'être trahi par ses cicatrices ou hématomes: le confinement imposé par l'épidémie de coronavirus et le tête-à-tête avec leur miroir ont poussé un grand nombre de Brésiliens à se tourner vers la chirurgie esthétique.

Regiane de Oliveira Sousa, représentante commerciale de 38 ans de Sao Paulo, a profité à fond du télétravail : ces six derniers mois, elle a enchaîné peeling, réduction mammaire, liposuccion et harmonisation du visage. En effet, partout dans le monde, la chirurgie esthétique fait de plus en plus d'adeptes.

"Des amies à moi ont elles aussi profité du fait d'être en télétravail pour faire ces chirurgies", révèle-t-elle.

"Quand on reste chez soi, on a plus de temps pour se regarder dans le miroir, parce qu'on n'a plus cette vie agitée, où on se déplace sans arrêt", raconte cette jeune femme blonde, qui s'apprête à recevoir une injection d'acide hyaluronique dans les lèvres, dans une clinique d'un quartier chic.

Coût de l'opération: 3800 réaux brésiliens (environ 600 euros), soit près de quatre fois le salaire minimum au Brésil.

