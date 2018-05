Attention, c'est la saison des tiques!

Le mois de mai marque le début du pic d'activité des tiques dont les piqûres peuvent transmettre des maladies, dont la maladie de Lyme, due à une bactérie.

Quelques réflexes permettent de se protéger, comme l'utilisation de répulsifs.

On conseille aussi de porter des chaussures fermées et des vêtements couvrants, de couleur claire (pour repérer les tiques sur la surface du tissu), et d'éviter la marche au milieu des herbes hautes. Il convient également de privilégier les chemins balisés.

Au retour de promenade, il faut s'inspecter et détacher immédiatement les tiques fixées avec un tire-tique (et surtout pas de l'éther ou tout autre produit).

En cas de piqûre, il faut désinfecter. Si un halo rouge s'étend autour de la piqûre (érythème migrant), il faut consulter immédiatement son médecin.