Attention aux dangers de certains médicaments contre le rhume.

Un risque cardio-vasculaire

L'ANSM a décidé de renforcer l'information des patients et des pharmaciens sur le bon usage et les risques de ces médicaments par voie orale, "très largement utilisés" pour décongestionner le nez, plus précisément sur ceux sous forme de comprimés et à base de pseudoéphédrine, accessibles sans ordonnance.

On a constaté des cas d'effets indésirables, rares mais graves, notamment d'infarctus du myocarde et d'accidents vasculaires cérébraux.

Ces médicaments ne doivent en effet pas être pris plus de 5 jours. Il convient d'arrêter d'en prendre et de consulter si les symptômes persistent ou s'aggravent. Ils ont des contre-indications et ne doivent pas être pris pendant la grossesse.

Les médicaments concernés: Actifed Lp Rhinite Allergique, Actifed Rhume, Actifed Rhume jour et nuit, Dolirhume Paracétamol et Pseudoéphédrine, Dolirhumepro Paracétamol Pseudoéphédrine et Doxylamine, Humex Rhume, Nurofen Rhume, Rhinadvil Rhume Ibuprofène/Pseudoéphédrine, Rhinadvilcaps Rhume éphédrine, Rhinureflex et Rhumagrip.

L'info sur le site de l'ANSN: https://ansm.sante.fr