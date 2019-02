Atteint du syndrome d'Asperger, sa passion pour le jeu vidéo lui a permis de s'ouvrir aux autres

Julien Ducros a pu surmonter ses troubles sociaux grâce à l’esport. Brut l’a rencontré.

Diagnostiqué autiste Asperger, il a pu surmonter cette pathologie avec les jeux vidéo. Sans causer de déficit intellectuel, le syndrome d'Asperger occasionne des troubles dans les interactions sociales et peut profondément impacter le quotidien des personnes qui en sont atteintes. "J'étais plus un être bizarre aux yeux des gens et de la société qu'un être normal", se souvient Julien. Ses parents et sa psychologue ont tenu à ce qu'il "entre dans le moule" et qu'il ne soit pas pris en charge par une équipe spécialisée. Ce sont sans doute les jeux vidéo qui lui ont permis de surmonter les difficultés liées à son handicap: "Ça m'a aidé à m'ouvrir, à découvrir d'autres personnalités, les comprendre et aussi à m'adapter à eux", confie-t-il.

Une vie normale

"L'esport m'a sauvé sur un plan social", explique Julien, qui a définitivement trouvé sa voie. Après avoir essayé d'être un joueur professionnel, il a finalement intégré le coaching des équipes d'esport. Pendant son enfance, son handicap l'a contraint à "analyser et à comprendre les codes sociaux", des capacités qui se sont avérées très utiles pour former les joueurs.

Aujourd'hui, il est entraîneur principal de l'équipe Paris Eternal, qui évolue dans l'Overwatch League. "Il faut se comprendre soi-même pour pouvoir avancer", explique le jeune coach.