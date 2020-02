Atteindre les 10.000 pas par jour ne garantit pas d'éviter la prise de poids.

Plus de pas pour moins de poids?

Une équipe de l'université de Brigham Young aux Etats-Unis a étudié un groupe de 120 étudiants pendant leurs six premiers mois à l'université.

Ils ont été divisés en 3 groupes pour vérifier si l'augmentation du nombre de pas engrangés quotidiennement au-delà des 10.000 pouvait prévenir la prise de poids et de graisse.

Tandis que l'un des groupes d'étudiants a dû effectuer 10.000 pas par jour six fois par semaine sur 24 semaines, un autre groupe a effectué 12.500 pas par jour et un troisième, 15.000 pas par jour. Les participants ont porté un podomètre 24/24h. Les chercheurs ont également surveillé la consommation calorique et le poids des participants.