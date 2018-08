Astuces pour passer un été éco-responsable

L'été est certainement la saison de la relaxation et de l'exploration. Cependant, il ne faut pas oublier d'adopter de bons comportements écologiques afin de passer des vacances responsables.

Economisons l'eau Pendant l'été, nous avons tendance à consommer trop d'eau. Citons les multiples douches lorsqu'il fait chaud, l'eau utilisée pour remplir la piscine ou pour laver les véhicules. Plusieurs régions en Europe sont menacées par la sécheresse et le tarissement des ressources d'eau. Aussi devons-nous nous comporter de manière responsable et faire en sorte que notre consommation d'eau soit raisonnable. Nous pouvons, par exemple, profiter de l'eau restante dans le verre pour arroser les plantes au lieu de la verser dans le lavabo, nous masser légèrement avec un glaçon pour nous rafraîchir au lieu de prendre plusieurs douches par jour...

Economisons l'eau - © Imgorthand - Getty Images

Débranchons les appareils électroniques Si l'hiver est propice à l'engourdissement et aux longues heures devant la télévision ou l'ordinateur pour regarder films et séries, l'été est, quant à lui, le moment des sorties, de promenades, des visites, des baignades et des découvertes. Profitons-en pour quitter nos appareils pendant un temps et donc économiser de l'énergie. Pensons également à les débrancher lorsque nous partons en vacances au lieu de les laisser en veille. C'est bénéfique autant pour l'environnement que pour nos factures d'électricité.

Débranchons les appareils électroniques - © SolStock - Getty Images

Gardons les lumières éteintes L'été nous apporte généreusement des rayons de soleil propices à l'épanouissement. C'est l'une des raisons qui doivent nous pousser à profiter de cette lumière pendant la journée pour illuminer nos foyers. Pourquoi utiliser la lumière électrique artificielle si nous pouvons avoir recours à celle de l'été ?

Gardons les lumières éteintes - © wundervisuals - Getty Images

Attention au climatiseur ! La forte chaleur n'est pas une raison pour mettre le climatiseur à fond. En effet, cet appareil consomme beaucoup d'énergie et peut être particulièrement nocif pour la santé. Le climatiseur n'est pas la meilleure solution pour nous rafraîchir. Veillons à garder une différence ne dépassant pas les 5 degrés entre la température extérieure et celle de la climatisation. Au lieu d'utiliser le climatiseur et le ventilateur pour rafraîchir nos foyers, appliquons des gestes simples comme la diminution de l'utilisation des appareils électroménagers. Par exemple, nous pouvons modérer notre utilisation du lave-vaisselle et du sèche-linge. Lavons plus souvent notre vaisselle et nos vêtements à la main et profitons du soleil pour les sécher.

Attention au climatiseur ! - © tommaso79 - Getty Images/iStockphoto

Mangeons bio L'été, nous avons davantage tendance à chercher le restaurant le plus près ou à commander des plats. Mentionnons que ces aliments sont peu recommandés, vu qu'ils contiennent souvent des produits alimentaires transformés comme le sucre, les céréales et le chocolat. L'été est la saison des légumes et des fruits, frais et délicieux. Profitons du temps libre dont nous disposons pour faire les marchés, cuisiner à la maison et manger bio. Nous pouvons préparer des salades, des apéros et des repas pour les sorties aussi sains et que savoureux.

Mangeons bio - © samael334 - Getty Images/iStockphoto

Attention aux moyens de transport Les moyens de transport contribuent à la pollution, qui aggrave le phénomène de dérèglement climatique et accentue notamment la canicule en été. Profitons de notre temps libre pour faire nos courses à pied ou à vélo au lieu d'utiliser systématiquement la voiture. N'oublions pas que l'été est la saison des promenades ; trottinettes, rollers et autres moyens de locomotion ne nécessitant aucun carburant et ne produisant aucun gaz à effet de serre sont donc à privilégier pour en profiter pleinement. Par ailleurs, si un voyage est envisagé, ayons recours, si possible, aux moyens de transports les moins polluants au lieu de prendre l'avion. Le train et le bus sont des moyens réputés plus écologiques, même s'ils sont évidemment moins rapides.