Après 15 mois de pandémie, essayer de retrouver son corps d'avant

Angela Thuman était parvenue à perdre près de 15 kg à la sortie de l'hiver 2020 quand le Covid-19 a frappé les Etats-Unis et nécessité un confinement. Elle a tout repris. "C'était super dur", se souvient aujourd'hui cette mère de famille du Maryland, quadragénaire. "Ça m'a déprimée. Je n'avais plus aucune volonté."

Les gens "savent que l'été approche , il y a l'idée de ne plus rentrer dans ses vêtements", explique Noam Tamir, fondateur de TS Fitness, qui a vu sa fréquentation augmenter sensiblement ces dernières semaines. Le studio a proposé des cours via Zoom pendant toute la pandémie mais "nous, êtres humains, ce qu'il nous faut, c'est du contact humain ", dit-il.

Elle qui a beaucoup écrit sur l'alimentation et la perception de soi ajoute : "Et peut-être même de la fierté pour tout ce que votre corps a surmonté".

"C'est tellement plus important d'avoir de la compassion pour tout ce que votre corps a traversé depuis un an."

Malgré les sondages, les études et l'appel des plages, de nombreux spécialistes mettent en garde contre la stigmatisation de la prise de poids et un retour en force des normes , dans un contexte qui a fragilisé psychologiquement une partie de la population.

Comme beaucoup, Benny Maidenbaum refuse de se fixer un objectif. "Si vous vous donnez un délai, (...), vous vous mettez vous-même beaucoup de pression." Il dit vouloir retrouver une hygiène de vie, pas un poids donné.

Quant à Angela Thuman, alors que la pandémie s'éternisait, elle s'est séparée de son mari. Ce divorce lui "a redonné un peu de motivation" pour changer d'hygiène de vie, dit-elle. Marche, groupes Facebook pour s'entraider, un peu de cardio, un nouveau régime alimentaire basé sur le programme Whole30 : elle a reperdu 10 kg.

Aujourd'hui, ses enfants ont repris l'école en présentiel et même si elle jongle entre deux emplois, dans la banque et comme auxiliaire de justice, elle dit se sentir "100% mieux. Je ne me mets plus au lit quand je rentre chez moi. C'est une atmosphère très différente".