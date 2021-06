Allergie au pollen : ces huiles essentielles qui peuvent vous soulager

Depuis plusieurs jours nous sommes en plein pic de pollen de graminées. Les désagréments s’en font véritablement ressentir avec à la clef des chatouillements, des rougeurs, le nez qui coule, des yeux larmoyants, des difficultés respiratoires, de la toux, des irritations cutanées… Et ce n’est pas près de s’arrêter sans vouloir vous mettre en totale déconfiture. Mais, mieux vaut prévenir que guérir non ? Certains spécialistes conseillent d’ailleurs d’appréhender ces phénomènes d’allergie et d’envisager un traitement en amont de l’été et de l’automne : ces moments majeurs où se manifestent ces rhinites allergiques, ces inflammations des muqueuses du nez. Pour vous venir à la rescousse si vous n’avez pas entrepris un traitement préventif, l’aromathérapie pourra vous aider à apaiser de nombreux symptômes bien gênants. Quelles huiles essentielles peuvent nous soulager ? Partons au coeur de la nature pour découvrir les plantes qui délivrent tous leurs bienfaits face aux allergies au pollen.

La camomille romaine et la camomille Matricaire (camomille Allemande)

Face à ces inflammations des muqueuses et à l’ensemble des désagréments occasionnés par le pollen, on privilégiera les huiles essentielles antihistaminiques, antiallergiques, anti-inflammatoires et calmantes comme nous le recommande l’aromathologue Aude Gelli. Elle met ainsi prioritairement en avant la camomille romaine, anti-inflammatoire par excellence. 1. La camomille romaine L’huile essentielle de camomille romaine serait l’essence idéale pour agir sur l’inflammation des muqueuses nasales. On la choisira pour ses qualités combinées suivantes : anti-inflammatoire

anti-histaminique

calmante pour les démangeaisons Aude Gelli nous propose la petite posologie suivante : mélangez 2 gouttes d’huile essentielle de camomille romaine dans 1 cuillère à café d’huile végétale d’amande douce

massez le thorax et le haut du dos de 1 à 3 fois par jour jusqu’à amélioration de la crise

ne pas dépasser 3 jours de traitement Camomille romaine et camomille matricaire se volent cependant la vedette si vous parcourez un panel complet d’écrit sur les huiles essentielles utiles face aux allergies au pollen. L’une et l’autre sont de grand recours selon leurs propriétés premières. La camomille romaine est anti-inflammatoire par excellence, là où la camomille matricaire (allemande) est la reine de l’apaisement. Chacune intervient selon des vertus bien spécifiques. 2. La camomille matricaire Cette huile essentielle est celle qui prendra soin de votre peau, qui la soignera, l’apaisera. C’est sa force première mais, comme sa cousine, on lui reconnaît les vertus suivantes : apaisante, calmante pour les réactions cutanées (muqueuses, urticaire, piqûres d’insectes, eczéma...)

antioxydante

anti-inflammatoire Selon Françoise Couic-Marinier, Docteur en pharmacie, cette huile essentielle en plus de son effet apaisant limiterait la sécrétion d’histamine due aux allergies. Elle cumule bien des atouts en plus d’être d’assez bonne tolérance cutanée. La posologie proposée : 1 à 2% d’huile essentielle de camomille Matricaire mélangée dans de l’huile végétale de calendula qui a elle aussi des vertus adoucissantes pour les peaux irritées

mélangée dans de qui a elle aussi des vertus adoucissantes pour les peaux irritées appliquez localement 3 fois par jour – maximum 3 jours

pour les yeux larmoyants : utilisez un hydrolat de camomille romaine en bain d’yeux – 2 fois par jour Lire aussi : Huiles essentielles et hydrolats : quelles différences ? Diluer ces essences dans une huile végétale est vivement recommandé comme faire un test de tolérance cutanée avant emploi. Il est impératif de s’adresser à un spécialiste de la santé qui vous prescrira le juste dosage des huiles essentielles à utiliser seules ou combinées.

L’Eucalyptus radié

L’eucalyptus radié, d’odeur plus fine que l’Eucalyptus globuleux, sera votre allié face aux allergies au pollen. Le Docteur en pharmacie Jean-Philippe Zahalka la définit dans son livre "Le dictionnaire complet d’aromathérapie" comme étant l’huile essentielle spécifique des voies respiratoires hautes, c’est-à-dire de la sphère rhino-pharyngée. On la retient pour contrer les inconvénients dus au pollen en raison de ses qualités : anti-inflammatoire

décongestionnante

expectorante, fluidifiante

antivirale et stimulante immunitaire Cette huile essentielle est tout indiquée pour soulager la rhinite allergique, on l’utilisera de façon préférentielle par inhalation et non par application cutanée. Posologie recommandée par l’aromathologue Aude Gelli : Inspirez profondément à quelques centimètres du flacon à raison de 3 à 5 fois par jour

en diffusion pour bénéficier des vertus anti-inflammatoire et décongestionnante : combinez 3 gouttes d’HE de camomille romaine avec 3 gouttes d’HE d’Eucalyptus radié dans votre diffuseur – 10 minutes, trois fois par jour. Cette huile essentielle est contre-indiquée chez les personnes asthmatiques comme le souligne Aude Gelli.

La lavande fine

La lavande est très appréciée en raison de son parfum subtil et très fleuri, on lui reconnaît de nombreuses propriétés en aromathérapie comme celle d’être : calmante, sédative

anti-inflammatoire et antalgique

régénérante cutanée

décongestionnante pour lutter contre le nez bouché Sa congénère la lavande aspic est selon Jean-Philippe Zahalka, une huile essentielle aux propriétés : antalgique, anti-inflammatoire

anti-infectieuse

anti-catarrhale, expectorante

stimulante immunitaire Lire aussi : Le pouvoir des huiles essentielles : la lavande aspic et les coups de soleil Aude Gelli nous propose la posologie suivante, à la lavande fine : déposez 2 à 3 gouttes sur un mouchoir

à respirer plusieurs fois dans la journée La lavande fine fait partie des huiles essentielles à avoir dans son armoire à pharmacie en raison de sa grande polyvalence et de son innocuité importante.

