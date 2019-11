Alimentation: le Nutri-Score commence lentement à se faire une place dans les rayons.

Sur 5% des produits seulement

"Deux ans après son introduction officielle en France, le Nutri-Score n'est présent que sur 5% des produits" vendus en grande distribution, estime l'association de consommateurs, qui demande qu'il soit rendu obligatoire au niveau européen.

Déjà en place en France depuis l'automne 2017 mais de façon facultative en raison de la réglementation européenne actuelle, ainsi qu'en Belgique et en Espagne, ce système d'étiquetage attribue cinq lettres (A, B, C, D et E) et un code couleurs, du vert au rouge, en fonction de la qualité nutritionnelle de l'aliment.