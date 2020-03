Alcool, tabac, drogue... Tous addicts après le confinement ?

"Mais il y a de plus en plus de stress. Et la stratégie d'adaptation qui existe toujours, c'est l'utilisation de substances", abonde Elsa Taschini, psychologue.

"Les liens entre les situations de stress traumatique et la consommation sont tout à fait établis. On répond avec les moyens du bord habituels, calmants, alcool, drogues récréatives", explique Philippe Batel, psychiatre et addictologue. En situation de confinement, la plupart des stratégies d'adaptation au stress , comme le sport ou les sorties, n'existent plus.

L'occasion d'un bilan

Chacun peut se dire : "Et si finalement, on utilisait cette période pour trouver d'autres modes de décompensation ?". Car sinon, "on a des normes d'usage qui risquent d'augmenter". On recommande également de "faire un bilan" et de s'interroger sur la place qu'occupent pour chacun d'entre nous ces "modérateurs de stress pas comme les autres".

C'est peut-être le bon moment de se tourner vers d'autres activités aux vertus apaisantes possibles en confinement : films, lecture ou animaux de compagnie, sans oublier la sexualité.

Et plus le confinement durera, plus les effets négatifs risquent de se faire sentir, avertit Philippe Batel. "La consommation répond à un 'délai d'attente' : on se dit ça va m'apaiser, me permettre de mettre les choses à distance. Mais au fur et à mesure, il y a de moins en moins d'effet d'apaisement et le bénéfice attendu bascule de l'autre côté, vers le caractère dépressif et anxiogène de la (sur)consommation."