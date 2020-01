Adopter un régime méditerranéen pourrait contribuer à préserver la santé rénale après une greffe.

Une nouvelle recherche montre que les personnes qui ont subi une greffe de rein courent moins de risques de souffrir d'une altération de la fonction rénale s'ils suivent un régime méditerranéen.

Malgré l'amélioration de la survie des reins greffés durant les premières années suivant la transplantation, la perte de la fonction rénale dans les 10 ans se produit encore chez plus d'un tiers des receveurs. Une nouvelle étude à paraître dans le Clinical Journal of Americain Society of Nephrology suggère qu'une alimentation basée sur le régime méditerranéen (poisson, fruits, légumes, légumineuses, noix et huile d'olive) ainsi qu'une consommation réduite de produits laitiers et de viande, diminuerait les risques.