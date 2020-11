Addictions ados européens : alerte sur le cannabis, l'alcool et le tabac en baisse.

Le Projet européen d'enquête en milieu scolaire sur l'alcool et les autres drogues ( ESPAD ), mené depuis 1995 en collaboration avec l'Union européenne, a interrogé en 2019 près de 100.000 jeunes âgés de 15 à 16 ans et dans 35 pays du continent européen.

Les adolescents européens consomment de moins en moins de tabac et d'alcool mais sont plus attirés par le cannabis, tandis que se développent de "nouvelles conduites addictives" en ligne, alerte une étude européenne.

La consommation d'alcool reste cependant élevée : en moyenne, plus des trois quarts des ados de 15 à 16 ans ont consommé de l'alcool au cours de leur vie et près de la moitié (47%) en ont consommé au cours du dernier mois, contre 63% en 2003.

Jeux/Internet

Sous la popularité croissante des smartphones, l'addiction aux jeux vidéo est en pleine explosion chez les jeunes Européens. Dans la plupart des pays, les garçons passent deux fois plus de temps à y jouer que les filles.

Sur les réseaux sociaux, le temps d'utilisation s'établit entre deux et trois heures lors d'une journée d'école ordinaire et six heures ou plus les autres jours.

Dernière tendance, les jeux d'argent et de hasard sont de nouveau prisés par les adolescents : 22 % des jeunes interrogés ayant déclaré avoir joué à au moins un jeu au cours des 12 derniers mois, principalement à des loteries.