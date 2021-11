Absence d'activité physique : les femmes premières touchées (étude)

Selon une étude de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (Injep - France) qui porte sur 12.000 personnes, ces femmes sont "plus âgées", "plus fréquemment issues des groupes socio-professionnels plus précaires et disposent d'un capital scolaire plus modeste".

Cette étude porte sur les freins à la pratique de l'activité physique au sens large, y compris une balade en forêt.

Un quart des sondés n'ont pas eu ou peu d'activité physique en 2020, 11% pas eu d'activité du tout.

34% de ceux qui n'ont pas ou peu d'activité, homme ou femme, mettent en avant "un mauvais ou très mauvais état de santé" et 28% un "métier physiquement dur". Un quart d'entre eux disent "ne pas aimer le sport", 22% mettent en avant le coût, 21% avoir des "contraintes professionnelles ou scolaires", 16% des "contraintes familiales". Ces freins peuvent se cumuler.

L'enquête a été réalisée entre janvier et novembre 2020.