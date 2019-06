A terme, l'usage quotidien de nos smartphones pourrait modifier nos mains

Naviguer sur son smartphone avec son pouce à longueur de journée pourrait modifier la structure de notre doigt et même de notre main, démontre une équipe de chercheurs espagnols.

Cette récente étude parue dans le journal Reumastimo et menée en collaboration avec des scientifiques italiens (Fondazione Don Carlo Gnocchi) et américains (Gannon University), a permis d'identifier un changement générationnel dans l'utilisation du pouce dû à l'influence des nouvelles technologies.



"Nous avons découvert une corrélation directe entre l'activité professionnelle et la cause de la douleur au pouce", explique Raquel Cantero, professeure au département de physiothérapie de l'université de Malaga (Espagne), qui a dirigé les recherches. L'experte explique notamment qu'un mouvement identique trop répété du pouce entraîne des changements dans la position physique de ce doigt.

"Les pathologies changent. Les pouces atrophiés sont de plus en plus fréquents dans notre pratique. En fait, nous parlons déjà de la tendinite i-Phone", souligne la Pre Cantero.

Dès le plus jeune âge, la position de la main qui tient un stylo pour écrire n'est plus aussi courante qu'avant, y compris à l'école avec l'arrivée des écrans tactiles et des tablettes, ce qui amène à un usage restreint des muscles de la flexion du pouce.

Pour la Pre Cantero, cette perte de mouvement pourrait être responsable d'altérations dans l'évolution de la main elle-même. "En regardant ce qu'il s'est produit dans le cerveau des primates lorsqu'ils sont descendus des arbres et que leur structure cérébrale a changé parce qu'ils ont commencé à utiliser leurs mains pour accomplir des fonctions différentes, nous nous demandons si le changement de l'utilisation du pouce-doigt clé impliqué dans la pression et la fonctionnalité de la main humaine marquera un tournant à long terme" explique la Pre Cantero.



Afin de pallier le manque de stimulation musculaire du pouce, la Pre Cantero propose des solutions pour soulager la douleur à l'aide de techniques peu invasives et de programmes d'exercices spécifiques.