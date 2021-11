A Mexico, une "Clinique Trans" pour des soins et contre le rejet

C'est pour mettre fin à ce type de discrimination que Mexico s'est dotée il y a six semaines de sa première "Clinique trans" publique.

"C'est de la discrimination ", dénonce Sandra Montiel, une travailleuse du sexe âgée de 43 ans, au récit de leur périple à travers les centres de santé de la capitale du plus grand pays hispanophone au monde (127 millions d'habitants).

Dans la nouvelle structure, les personnes transsexuelles reçoivent un soutien psychologique en plus des traitements hormonaux.

La clinique est une promesse de campagne de la maire de Mexico, Claudia Sheinbaum, l'une des favorites du parti au pouvoir Morena pour l'élection présidentielle de 2024.

La structure médicale emploie 32 personnes, dont 11 femmes et hommes trans pour créer un climat de confiance avec les patients. Cette complicité permet d'éviter aux personnes trans de se sentir "violentées, exclues et discriminées", explique Oyuki Martínez, conseillère au centre de santé et activiste trans de 43 ans.

Installée dans un édifice de deux étages en centre-ville, la clinique compte également deux médecins généralistes et quatre spécialistes.