A l'adolescence, la structure des yeux peut prédire le risque cardiovasculaire selon une étude

Le risque cardiovasculaire pourrait être détecté dans les yeux des adolescents dont l'état de santé globale est fragilisé, indique une étude australienne qui a suivi 1.600 jeunes âgés de 11 à 19 ans.

Des changements au niveau de la vascularisation de la rétine chez les adolescents pourraient prédire des maladies cardiovasculaires futures, révèle une étude publiée dans la revue "Scientific Reports".

L'étude s'est basée sur un indice de qualité de vie liée à la santé incluant le bien-être physique, mental et social, appelé le Health-related Quality of Life indicators (HRQoL) en anglais.

Les adolescents qui avaient les moins bons scores sur cette échelle d'évaluation avaient "des changements structurels de leurs vaisseaux sanguins rétiniens pouvant être associés à un risque accru de maladie cardiovasculaire plus tard dans la vie", rapporte l'étude.

Les chercheurs ont observé des artères plus larges et des vaisseaux sanguins plus étroits dans la rétine chez ces adolescents, surtout chez les hommes et ce, indépendamment d'autres facteurs de risque tels que la pression artérielle ou un indice de masse corporelle élevé (IMC).

Face à la prévalence des maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité dans le monde, les auteurs de l'étude se félicitent de cette découverte : "Nos conclusions suggèrent que les évaluations de qualité de vie concernant la santé peuvent aussi être utilisées pour améliorer ou compléter les évaluations de santé chez les adolescents", conclut Bamini Gopinath, auteure des travaux.

Pour consulter l'étude : dx.doi.org/10.1038/s41598-018-21471-1