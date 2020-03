A cause du coronavirus, les enfants moins vaccinés (Unicef).

"La distanciation physique conduit les parents à prendre la décision difficile de reporter les vaccinations de routine", dans un contexte de "rareté" des produits médicaux du fait de chaînes d'approvisionnement sous tension et des "perturbations dans les transports", a observé Henrietta Fore, la directrice de l'Unicef.

"Les enfants des familles les plus pauvres des pays touchés par les conflits et les catastrophes naturelles sont les plus exposés", a-t-elle observé,