90% des parents craignent une dépendance de leurs enfants aux écrans.

Les enfants français passent de plus en plus de temps devant les écrans tandis que leurs parents sont à la recherche de solutions pour qu'ils ne deviennent pas trop dépendants des nouvelles technologies, selon une nouvelle étude.

Plus connectés que jamais

Une écrasante majorité des enfants français de moins de 15 ans utilisent en effet régulièrement une console de jeux (83%), une télévision (81%) et un téléphone portable (78%). Dans une moindre mesure, ils sont aussi 65% à se servir d'un ordinateur et 62% d'une tablette. Un enfant sur deux (51%) âgé de 11 à 14 ans se rend également sur les réseaux sociaux.

Beaucoup d'entre eux passent généralement plus d'une heure par jour sur ce type d'équipement.

C'est d'ailleurs surtout flagrant le week-end: les moins de 15 ans sont alors 78% à passer plus d'une heure devant la télévision, 63% à passer plus d'une heure à jouer à la console, 58% à rester plus d'une heure connecté à leur smartphone et 54% à leur tablette.