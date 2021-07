64% des femmes sont stressées selon une étude

2021 placé sous le signe du stress ? Depuis le début de l’année, plus d’un sondé sur deux se dit avoir été stressé (54%). Un taux qui monte jusqu’à 64% pour les femmes et 68% pour les moins de 35 ans.

Pandémie oblige, l’instauration des mesures sanitaires bouleverse le quotidien des Français depuis plus d’un an. Ces restrictions ont augmenté le stress de 48% d’entre eux, selon une étude Ifop pour Fitbit*. Au total, 54% des sondés disent avoir été stressés lors de ces six derniers mois.

Chez les femmes, la proportion est plus élevée avec 64%. Elles "sont sur-représentées dans toutes les enquêtes et les études épidémiologiques qui évaluent le stress, mais aussi l’anxiété et la détresse psychologique. On retrouve 1,5 à 2 fois plus de femmes, ce qui est conforme aux résultats retrouvés ici", explique le Dr Servant, responsable de l’unité spécialisée sur le stress et l’anxiété du CHRU de Lille

Cette situation est également mal vécue par 68% des jeunes de moins de 35 ans. "Beaucoup ont vécu le confinement dans des petites surfaces, parfois le retour chez les parents, le manque de relations, de moments festifs et de loisirs, l’inquiétude dans le travail ou les études", rapporte le spécialiste.