6 personnes sur 10 préfèrent grignoter plutôt que de prendre un repas

61% des personnes interrogées par cette enquête qui a sondé plus de 6.000 consommateurs dans douze pays révèlent qu'elles ne pourraient pas imaginer leur vie sans grignoter .

59% des consommateurs avouent préférer s'offrir plusieurs en-cas au fil de la journée que de s'astreindre à se mettre à table pour prendre un gros repas, révèle le premier rapport "State of snacking" réalisé par le géant Mondelez International.

Un moment de réconfort qui a le goût de l'enfance

On sait bien sûr que la culture anglo-saxonne n'impose pas de s'attabler pour donner toute son importance à un repas. Une caractéristique confirmée par cette étude, qui précise que les en-cas s'adaptent mieux au style de vie de 53% de personnes interrogées. Croquer dans une barre en céréales constitue même l'occasion pour 73% de s'offrir un break dans une journée chargée de travail.

Pour 78% des personnes, ces petites gourmandises s'apparentent à des récompenses.

Il y a de la nostalgie aussi dans ces parenthèses sucrées: 70% font goûter à leurs propres enfants les snacks qu'ils aimaient au même âge. Pour 82% des parents, le goûter représente ainsi un moment de convivialité.

Et même si leur tradition de respecter les sacro-saintes heures du déjeuner et du dîner est inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco, les Français aussi s'octroient ce genre de plaisir. Pour 69%, les en-cas leur permettent de garder de l'énergie. Jeunes comme plus âgés trouvent de bonnes raisons de s'adonner au grignotage. C'est un moment de réconfort pour 73% des millennials ou un moyen de s'accorder du temps pour soi pour les baby-boomers.