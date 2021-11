5 sports à faire en restant au chaud cet hiver

"La danse a les mêmes effets qu'un sport d'endurance" , souligne le docteur Gérald Kierzek. "Ça va muscler le cœur, augmenter les capacités respiratoires, améliorer la circulation sanguine. C'est très bon pour les muscles et excellent pour la coordination et la souplesse."

La zumba est le style de danse conseillé. Ses mouvements simples et son rythme élevé permettent de travailler le cardio et la ceinture abdominale et tonifient le corps.

Quitte à être trempé, autant l'être en maillot de bain ! La natation est l'un des sports les plus doux pour le corps. Contrairement à la course, son exécution ne comporte pas de chocs sur les genoux ou encore sur le dos. "C'est un sport pour lequel il n'y a pratiquement aucune contre-indication médicale", souligne la coach Lucile Woodward.

Pourquoi c'est efficace ?

Nager est l'un des exercices les plus énergivores. Pour une séance d'une heure, comptez de 400 à 900 calories brûlées. "C'est un sport de renforcement musculaire puisqu'on est en résistance contre l'eau, on va travailler les épaules, le dos, la sangle abdominale et un peu les cuisses et les fessiers". Alors, prêt à plonger ?