5 mini techniques pour éviter la déprime hivernale

En hiver, il fait froid et les journées sont plus courtes...

Nous avons donc de moins en moins de lumière du jour. La lumière naturelle joue un rôle important dans notre horloge biologique interne. Elle va permettre de bloquer la sécrétion de mélatonine (hormone du sommeil) et favoriser la sécrétion de sérotonine (hormone qui lutte contre la déprime).

Nous sommes donc plus vulnérables, plus fatigués et la déprime s'installe plus facilement. Il n'est pas rare que des troubles de l'humeur se manifestent.

Voici cinq mini techniques pour les contrer: